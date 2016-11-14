Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak "Milli Tarım Projesi" toplantısına katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumların 2017 yılı bütçe tasarısı görüşülecek.

4- TÜİK, eylül ayına ilişkin süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini ve ekim ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak.

5- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6- Suriye iç savaşına ilişkin gelişmeler izleniyor.

7- Futbolda Süper Lig kulüplerinin 11. hafta karşılaşmaları öncesi hazırlıkları takip edilecek.