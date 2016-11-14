T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

14 Kasım 2016 09:22

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak "Milli Tarım Projesi" toplantısına katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumların 2017 yılı bütçe tasarısı görüşülecek.

4- TÜİK, eylül ayına ilişkin süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini ve ekim ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. 

5- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

6- Suriye iç savaşına ilişkin gelişmeler izleniyor. 

7-  Futbolda Süper Lig kulüplerinin 11. hafta karşılaşmaları öncesi hazırlıkları takip edilecek.

ETİKETLER

Türkiyegündem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24