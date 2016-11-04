Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Wyndham Grand Otel'de düzenlenen Sermaye Piyasaları Kongresi'ne katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası Denizcilik Örgütü Dünya Denizcilik Günü programına katılacak.

3- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Ordu Günleri'ne katılacak ve katılımcılara hitap edecek.

4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve YÖK Başkanı Yekta Saraç, "UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 3. Büyük Buluşması"na katılacak.

5- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Zırhlı Birlikler Ümitköy Kavşağı Protokol imza törenine iştirak edecek.

6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, valiliği, AKP il başkanlığını, belediyeyi ziyaret edecek; DSİ tesisleri toplu temel atma töreni ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım merasimine katılacak, koordinasyon toplantısına iştirak edecek.

7- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Çin Başbakan Yardımcısı Sayın Wang Yang, ortak basın toplantısı düzenleyecek ve iki ülke arasındaki anlaşmalara imza atacak.

8- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, şehit Turgut Solak’ın ailesini, Sanayi Odasını ve AKP İl Başkanlığını ziyaret edecek.

9- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenecek Türkiye-Hindistan İş Forumu'na iştirak edecek.

10- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek, İMO Dünya Denizcilik Günü yan etkinliklerine katılacak.

11- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

12- Muhaliflerin Halep kent merkezinin doğusundaki rejim kuşatmasını kırma operasyonu ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda Özgür Suriye Ordusu'nun Mare-Cerablus hattını terör örgütlerinden kurtarmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

13- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

14- Darbe girişiminin ardından gelişmeler izleniyor.

15- Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Türk Telekom Arena'da karşılaşacak.

16- HDP'li millietvekilinin gözaltına alınmasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

17- Yöneteci ve yazarlarının gözaltına alındığı Cumhuriyet gazetesine yönelik düzenlen operasyona ilişkin gelişmeler takip ediliyor.