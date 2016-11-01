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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

01 Kasım 2016 08:46

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AKP Adana Milletvekili ve eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı ile Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özinal ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

2- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak ve Çankaya Köşkü'nde banka yöneticileriyle toplantı yapacak.

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, HAK-İŞ ve MÜSİAD'ın birlikte yürüttüğü "İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projesi"nin tanıtım toplantısına katılacak.

4- TBMM'den

- Genel Kurul'da, HDP'nin, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz hakkında ayrı ayrı verdiği gensoru önergelerinin gündeme alınıp alınmamasına ilişkin görüşmeler yapılacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı görüşülecek.

- Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu'nda, Genel Kurul'a bildirilecek 3 Kamu Başdenetçisi adayının seçimi yapılacak.

- 15 Temmuz darbe girişimini, darbelerin ve gizli oluşumların siyaset üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı dinleyecek.

5- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

6- Muhaliflerin Halep kent merkezinin doğusundaki rejim kuşatmasını kırma operasyonu ve Fırat Kalkanı harekatında Özgür Suriye Ordusu'nun Mare-Cerablus hattını terör örgütlerinden kurtarmasına ilişkin gelişmeler izleniyor. 

7- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. 

8-  Cumhuriyet azetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

9- UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. hafta maçları 4 grupta oynanacak 8 maçla başlayacak.

- B Grubu'nda yer alan Beşiktaş, Vodafone Arena'da İtalya temsilcisi Napoli ile karşılaşacak. 

10- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, İsrail'in Maccabi Rand Media, E Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Japan, Yunanistan'ın AEK takımıyla karşı karşıya gelecek.

11- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak. 

12- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

13- HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

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