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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

12 Ekim 2016 08:21

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Adayları Kura Töreni'ne katılacak. 

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BNP Paribas Yönetim Kurulu Başkanı Jean Lemierre'i, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i ayrı ayrı kabul edecek. 

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Fransa'ya gidecek.

3- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek.

4- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

5- 23. Dünya Enerji Kongresi'nin üçüncü gününde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun kongreye telekonferansla bağlanacak, günün son oturumunda ise bakanlar oturumu gerçekleştirilecek.

- İstanbul'da bulunan enerji bakanları, OPEC'in Cezayir'de aldığı petrol üretimini kısıtlama kararına ilişkin basına kapalı bir danışma toplantısı yapacak.

6- Suriye’deki iç savaşa ve Fırat Kalkanı harekâtına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

8- Darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.

9- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonu, İspanya'nın Real Madrid takımıyla Yunanistan'ın Olympiakos ekibi arasında oynanacak maçla başlayacak.

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