Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Adayları Kura Töreni'ne katılacak.
- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BNP Paribas Yönetim Kurulu Başkanı Jean Lemierre'i, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i ayrı ayrı kabul edecek.
2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Fransa'ya gidecek.
3- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek.
4- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
5- 23. Dünya Enerji Kongresi'nin üçüncü gününde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun kongreye telekonferansla bağlanacak, günün son oturumunda ise bakanlar oturumu gerçekleştirilecek.
- İstanbul'da bulunan enerji bakanları, OPEC'in Cezayir'de aldığı petrol üretimini kısıtlama kararına ilişkin basına kapalı bir danışma toplantısı yapacak.
6- Suriye’deki iç savaşa ve Fırat Kalkanı harekâtına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
7- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
8- Darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.
9- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonu, İspanya'nın Real Madrid takımıyla Yunanistan'ın Olympiakos ekibi arasında oynanacak maçla başlayacak.