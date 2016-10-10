Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Teknik Üniversitesinin Maslak Kampüsü'ndeki 2016-2017 akademik yılı açılış törenine katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları Sempozyumu"nun açılış konuşmasını yapacak.

- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile CHP Genel Merkezi'nde görüşecek Kılıçdaroğlu, Ankara Garı önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına hazırlanan "Baba Ben de Gideyim Mi?" adlı belgeselin ilk gösterimine katılacak.

3- AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Bosna Hersek'te düzenlenecek "15 Temmuz Darbe Girişiminin Tüm Yönleri" konulu panelde konuşacak.

4- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 23. Dünya Enerji Kongresi'ne katılacak.

5- TÜİK, ağustos ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksini açıklayacak.

6- Suriye’de iç savaşa ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 3 grupta 9 karşılaşma yapılacak.