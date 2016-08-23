Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Andrei Galbur’u ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Sijjatro’yu kabul edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Valilik, Pervarililer ve Şırnaklılar dernekleriyle Sanayi ve Ticaret odalarını ziyaret edecek, şehit uzman çavuş Adem Özen'in ailesine taziyede bulunacak.

3- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ile Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.

4- Suriye iç savaşında Fırat Nehri'nin batısı başta olmak üzere Halep ve Haseke'de yoğunlaşan çatışmalar ile Esed rejimi ve Rusya'nın hava saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

5- TÜİK, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin yapı izin istatistikleri ile ağustos ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

6- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda rövanş maçları başlayacak.

7- IKBY Başkanı Mesut Barzani Türkiye'ye geliyor. Yapılacak görüşmelerde başlıca konular Musul operasyonu ve kapatılması istenen Gülen örgütüne ait okullar.