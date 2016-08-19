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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

19 Ağustos 2016 08:55

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. 

2- Darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor.

3- TBMM Genel Kurulunda, proje bazlı teşvik uygulaması, şehit yakınına ÖTV'siz araç, ticari araçların yenilenmesinde vergi teşviki, Hakkari ve Şırnak'ın ilçeye dönüştürülerek, Yüksekova ve Cizre illerinin kurulması ile vakıf üniversitelerine ilişkin düzenlemeleri de içeren torba kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek.

4- TÜİK, 2015 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistiklerini paylaşacak.

5- Suriye iç savaşında Fırat nehrinin batısı başta olmak üzere Halep ve Haseke'de yoğunlaşan çatışmalar ile Esed rejimi ve Rusya'nın hava saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

6- Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor. 

7- 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Brezilya'da sürüyor.

8- Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun açılış maçında Adanaspor ile Bursaspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

9- TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonu, Denizlispor-Bandırmaspor maçıyla başlayacak.

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