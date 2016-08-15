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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

15 Ağustos 2016 08:16

1- Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

2-TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AB üyesi ülkeleri̇n büyükelçilerini kabul edecek. 

3- Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor.

4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Türkiye Varlık Fonu kurulmasına ilişkin yasa teklifi görüşülecek. 

5- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelecek.

6- Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

7- Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayına ilişkin "İşgücü İstatistikleri" ile temmuza ilişkin "Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi" istatistiklerini açıklayacak. 

8- 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Brezilya'da sürüyor.

9- Futbolda takımların yeni sezon öncesi transfer ve hazırlık çalışmaları izleniyor. 

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