Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

2-TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AB üyesi ülkeleri̇n büyükelçilerini kabul edecek.

3- Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor.

4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Türkiye Varlık Fonu kurulmasına ilişkin yasa teklifi görüşülecek.



5- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelecek.



6- Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



7- Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayına ilişkin "İşgücü İstatistikleri" ile temmuza ilişkin "Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi" istatistiklerini açıklayacak.



8- 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Brezilya'da sürüyor.

9- Futbolda takımların yeni sezon öncesi transfer ve hazırlık çalışmaları izleniyor.