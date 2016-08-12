Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Binali Yıldırım, Swiss Otel'de düzenlenen "Türkiye'ye güvenenler, Türkiye'de üretenler" konulu istişare toplantısına katılacak.

2- Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor.

3- TBMM'den

- Plan ve Bütçe Komisyonunda proje bazlı teşvik uygulaması, şehit yakınına ÖTV'siz araç, Hakkari ve Şırnak illerinin kaldırılarak Yüksekova ve Cizre illerinin kurulması, terörle ilişkili belediyelerle ilgili düzenlemeleri de içeren kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek.

- Anayasa değişikliği için oluşturulan komisyonun AK Parti, CHP ve MHP'li üyeleri bir araya gelerek ilk toplantılarını yapacak.

4- TÜİK, haziran ayı dış ticaret ve sanayi ciro endekslerini açıklayacak.

5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile makamında bir araya gelecek, heyetler arası görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

6- Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

7- Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı'nda "15 Temmuz Türkiye Demokrasisi" konulu panel gerçekleştirilecek ve AA fotoğraflarından oluşan sergi ziyarete açılacak.

8- 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Brezilya'da sürüyor.

9- Turkcell Süper Kupa maçına doğru.

- Beşiktaş ile Galatasaray arasında 13 Ağustos'ta oynanacak maç öncesi her iki ekibin teknik direktörleri Şenol Güneş ve Jan Olde Riekerink ile takım kaptanlarının katılımıyla Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda ayrı ayrı basın toplantısı düzenlenecek.

10- Futbolda takımların yeni sezon öncesi transfer ve hazırlık çalışmaları izleniyor.