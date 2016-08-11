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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

11 Ağustos 2016 09:17

1- Başbakan Binali Yıldırım, Katar Genelkurmay Başkanı Ghanim bin Shaheen el-Ghanim, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Malki ile TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek. 

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bilim Yönetim Kültür Platformunca düzenlenen "Sanat Çalıştayı"nın açılışına katılacak.

3- Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor. 

4- HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği'nin deklarasyon toplantısına katılacak ve Rıza Türmen başkanlığındaki Demokrasi İçin Birlik Platformu heyeti ile görüşecek. 

5- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda proje bazlı teşvik uygulaması, şehit yakınına ÖTV'siz araç, Hakkari ve Şırnak illerinin kaldırılarak Yüksekova ve Cizre illerinin kurulması, terörle ilişkili belediyelerle ilgili düzenlemeleri de içeren kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek. 

6- Suriye'de muhaliflerin Halep'teki kuşatmayı kırmasından sonra devam eden operasyonlar ve iç savaşla ilgili diğer gelişmeler takip ediliyor.

7- 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Brezilya'da sürüyor. 

- A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Belarus ile karşılaşacak. 

8- Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı, vakıf merkezinde yapılacak.

9- Tepki çeken Martı Projesi sebebiyle Kabataş İskelesi kapatılacak.

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