Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Rusya'ya hareket edecek.

- Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başbaşa görüşecek, heyetler arası çalışma yemeğinin ardından basın toplantısına katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Türk ve Rus iş adamlarına hitap edecek.

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM grup toplantısında konuşacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP İl Başkanları Toplantısı"na katılacak.

4- Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor.

5- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

6- Suriye'de muhaliflerin Halep'teki kuşatmayı kırmasından sonra devam eden operasyonlar ve iç savaşla ilgili diğer gelişmeler takip ediliyor.

7- 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Brezilya'da sürüyor.

- A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki 3. maçında Japonya ile karşılaşacak.

8- UEFA Süper Kupa maçında geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi kupası sahibi aynı ülkeden Sevilla, Norveç'in Trondheim kentindeki Lerkendal Stadı'nda karşı karşıya gelecek.