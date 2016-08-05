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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

05 Ağustos 2016 08:41

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.

- Erdoğan ile Nazarbayev, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, Nazarbayev onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i ayrı ayrı kabul edecek.

- Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Genelkurmay Başkanlığında ziyaret edecek, Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık yapacak.

3- Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor.

4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun hakkında basın toplantısı düzenleyecek.

5- TÜİK, yılın ilk çeyreğine ait hanehalkı yurtiçi turizm istatistiklerini açıklayacak.

6- KKTC'de, FETÖ'nün başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimine ilişkin "Demokrasiye Destek Mitingi" düzenlenecek. 

7- Suriye'de Halep'te yoğunlaşan çatışmalar, muhaliflerin rejim kuşatmasını kaldırmak için başlattıkları operasyon ve iç savaştaki diğer gelişmeler takip ediliyor.

8- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off kuraları İsviçre'de çekilecek.

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