Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oda ve borsa başkanları ile istişare toplantısı yapacak.

- Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ayrı ayrı kabul edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile TBMM'deki makamında bir araya gelecek.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar başkanlığındaki AK Parti İzmir milletvekilleri, Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamında ziyaret edecek.

- Kılıçdaroğlu, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek "Cumhuriyet ve Demokrasi" mitingine katılacak.

3- Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor.

4- TÜİK, 2015 yılına ilişkin kütüphane istatistiklerini açıklayacak.

5- TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri, İngiltere ve ABD'de temaslarını sürdürüyor.

6- Suriye'de Halep'te yoğunlaşan çatışmalar, muhaliflerin rejim kuşatmasını kaldırmak için başlattıkları operasyon ve iç savaştaki diğer gelişmeler takip ediliyor.

7- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Din İstismarına Karşı Birlik, Dayanışma ve Gelecek Perspektifi" başlıklı tek gündem maddesiyle olağanüstü toplanan Din Şurası Sonuç Bildirgesi'ni Bilkent Otel'de açıklayacak.

8- UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçlarında Osmanlıspor, Estonya'nın Nomme Kalju, Medipol Başakşehir ise Hırvatistan'ın Rijeka takımları ile karşılaşacak.