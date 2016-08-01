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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

01 Ağustos 2016 08:50

1- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek Bakanlar Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

- Yıldırım, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

- Başbakan Yıldırım,  ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'u, Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

2- Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor.

3- Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, sektördeki son gelişmeleri, Anadolu Ajansı Finans Masası'nda değerlendirecek.

4- Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

5- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Rio Olimpiyatları'na katılacak sporcu heyetiyle, Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek.

6- Futbolda kulüplerin yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları takip ediliyor.

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