T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

14 Temmuz 2016 08:19

1- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek. 

- Yıldırım, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile yönetim kurulu üyelerini, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ile beraberindeki heyeti ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Derya Örs'ü Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

3- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Yayıncılar Derneğince düzenlenen Uluslararası Kültür Turizmi ve Medya Kurultayı'na katılacak.

4- TBMM Genel Kurulunda, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

5- TCMB, temmuz ayı beklenti anketini açıklayacak. 

6- Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor. 

7- Yemen'deki gelişmeler izleniyor. 

8- İngiltere'nin yeni başbakanı Theresa May, kabinesini açıklamaya devam edecek.

9- UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Osmanlıspor, deplasmanda Moldova temsilcisi Zimbru ile karşılaşacak.

ETİKETLER

Türkiyegündem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24