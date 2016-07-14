Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

- Yıldırım, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile yönetim kurulu üyelerini, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ile beraberindeki heyeti ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Derya Örs'ü Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

3- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Yayıncılar Derneğince düzenlenen Uluslararası Kültür Turizmi ve Medya Kurultayı'na katılacak.

4- TBMM Genel Kurulunda, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

5- TCMB, temmuz ayı beklenti anketini açıklayacak.

6- Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

7- Yemen'deki gelişmeler izleniyor.

8- İngiltere'nin yeni başbakanı Theresa May, kabinesini açıklamaya devam edecek.

9- UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Osmanlıspor, deplasmanda Moldova temsilcisi Zimbru ile karşılaşacak.