Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- AK Parti, CHP, HDP ve MHP TBMM grupları toplanacak.

2- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği tarafından düzenlenen “Medya Okulu Sertifika Töreni”ne katılacak.



3- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, "17. Dönem Adli Yargı Hakim ve Savcı Kura Çekimi"nde yer alacak.



4- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gebze Teknik Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne katılacak.



5- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulu'nda, Danıştay Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa tasarısı üzerinde görüşmeler devam edecek.

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlanacak.

- TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı ele alınacak.

6- Birleşik Krallık'ta geçen hafta yapılan Avrupa Birliği referandumundan çıkan birlikten ayrılık kararının yankıları takip ediliyor.

7- Fransa'da hükümetin kanunlaştırmaya çalıştığı çalışma yasa tasarısının değiştirilmiş hali Senato'da oylanacak, tasarı ülke çapında yapılacak eylemlerle protesto edilecek.

8- İsrail ile Türkiye arasında sağlanan mutabakat ile ilgili gelişmeler izleniyor.



9- UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde birinci ön eleme turu ilk maçları oynanacak.



10- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçlarına İngiltere'de devam edilecek.

11- Özgür Gündem nöbetçi genel yayın müdürlerinin tutukluluk ve soruşturma süreçleri takip edilecek.