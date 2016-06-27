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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

27 Haziran 2016 08:31

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde esnaf ve vatandaşlar ile iftar yapacak.

2- Bakanlar Kurulu Toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım Başkanlığında, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek. Yıldırım, ardından basın açıklaması yapacak.

- Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde 9. Geleneksel Büyükelçiler iftar programına katılacak.

3- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 10-26 Temmuz'da İstanbul’da yapılacak "UNESCO 40. Dünya Miras Komitesi Toplantısı"na dair düzenlenecek iftar ve basın toplantısına katılacak. 

4- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulu'nda, Lübnan'da bulunan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne dahil olarak görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev süresinin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi ve Danıştay Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklikler öngören yasa tasarısı görüşülecek.

- TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde görüşmeler başlayacak.

5- İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, İtalya Başbakanı Matteo Renzi ile görüşecek, daha sonra Hilton Oteli'nde İsrail-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesine dair bir basın toplantısı düzenleyecek.

6- Birleşik Krallık'ta geçen hafta yapılan Avrupa Birliği referandumundan çıkan birlikten ayrılık kararının yankıları takip ediliyor.

7- ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiliz mevkidaşı Philip Hammond ile bir araya gelecek. 

8- Suriye'de iç savaşında yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

9- Yemen'deki gelişmeler takip ediliyor.

10- 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu, İtalya-İspanya ve İngiltere-İzlanda maçlarıyla tamamlanacak.

11- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası 2016-2017 sezonu kura çekimi, Almanya'da yapılacak.

12- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçları, İngiltere'de başlayacak.

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