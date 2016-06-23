Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı Cami'sinin ibadete açılış törenine katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Başbakan Binali Yıldırım’ı ayrı ayrı kabul edecek, ardından kanaat önderleriyle iftar yapacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Sayıştay Başkanı Recai Akyel'i, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

3- TBMM Genel Kurulunda Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklik öngören yasa tasarısının görüşmelerine devam edilecek.



4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para-banka ve menkul kıymet istatistiklerini açıklayacak.

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayı Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi’ni duyuracak.

6- TÜİK, geçen yıla ilişkin su ürünleri istatistiklerini açıklayacak.



7- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ile Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.



8- Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin geleceğini belirleyecek ve ülkenin AB'de kalıp kalmamasına karar verilecek referandum yapılacak.



9- Fransa'da hükümetin kanunlaştırmaya çalıştığı çalışma yasa tasarısı ülke çapında yapılacak gösterilerle protesto edilecek.



10- Lübnan Meclisi, cumhurbaşkanı seçimi için 41'inci kez toplanacak.



11- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2016 Rio Olimpiyat Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında Yunanistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.