T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

23 Haziran 2016 08:08

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı Cami'sinin ibadete açılış törenine katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Başbakan Binali Yıldırım’ı ayrı ayrı kabul edecek, ardından kanaat önderleriyle iftar yapacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Sayıştay Başkanı Recai Akyel'i, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

3- TBMM Genel Kurulunda Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklik öngören yasa tasarısının görüşmelerine devam edilecek.

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para-banka ve menkul kıymet istatistiklerini açıklayacak.

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayı Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi’ni duyuracak.

6- TÜİK, geçen yıla ilişkin su ürünleri istatistiklerini açıklayacak.

7- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ile Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek. 

8- Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin geleceğini belirleyecek ve ülkenin AB'de kalıp kalmamasına karar verilecek referandum yapılacak.

9- Fransa'da hükümetin kanunlaştırmaya çalıştığı çalışma yasa tasarısı ülke çapında yapılacak gösterilerle protesto edilecek.

10- Lübnan Meclisi, cumhurbaşkanı seçimi için 41'inci kez toplanacak.

11- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2016 Rio Olimpiyat Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında Yunanistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 

ETİKETLER

Türkiyegündem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24