Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu ile AKP Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
2- TÜİK, nisan ayına ilişkin dış ticaret endeksleri ile motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak.
3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Myanmar'da resmi temaslarda bulunacak.
4- Irak'ın başkenti Bağdat'ta, IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon güçleri sözcüsü Christopher Garver, basın toplantısı düzenleyecek.
5- Suriye iç savaşindaki gelişmeler izleniyor
6- Yemen'deki gelişmeler takip ediliyor.
7- Avrupa Futbol Şampiyonası'nda D Grubu'nda İspanya-Çek Cumhuriyeti, E Grubu'nda İrlanda Cumhuriyeti-İsveç ve Belçika-İtalya maçları oynanacak.
8- Spor Toto Basketbol Ligi play-off final serisi altıncı maçında Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Ülker Sports Arena'da karşılaşacak.
9- A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ikinci maçında İspanya ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.