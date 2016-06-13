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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

13 Haziran 2016 08:51

1- Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu ile AKP Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. 

2- TÜİK, nisan ayına ilişkin dış ticaret endeksleri ile motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak.

3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Myanmar'da resmi temaslarda bulunacak.

4- Irak'ın başkenti Bağdat'ta, IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon güçleri sözcüsü Christopher Garver, basın toplantısı düzenleyecek.

5- Suriye iç savaşindaki gelişmeler izleniyor

6- Yemen'deki gelişmeler takip ediliyor.

7- Avrupa Futbol Şampiyonası'nda D Grubu'nda İspanya-Çek Cumhuriyeti, E Grubu'nda İrlanda Cumhuriyeti-İsveç ve Belçika-İtalya maçları oynanacak.

8- Spor Toto Basketbol Ligi play-off final serisi altıncı maçında Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Ülker Sports Arena'da karşılaşacak.

9- A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ikinci maçında İspanya ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak. 

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