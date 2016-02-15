Türkiye gündeminde bugün neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sırasıyla Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Yönetim Kurulu üyeleri, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen ve Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim'i kabul edecek. (14.00-15.45-16.30-Ankara)

POLİTİKA

- TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda Adalet ve Kalkınma bakanlıklarının bütçe görüşmeleri yapılacak. (11.00-Ankara)

EKONOMİ

- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TEPAV ve Dünya Bankası '2016 Dünya Kalkınma Raporu'nun lansman toplantısına katılacak. (09.30-Ankara)

- TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmede bulunacak. (10.00-Ankara)

- TÜİK, Ocak ayına ait Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak. (Ankara)

- TÜİK, 2015 yılı Kasım ayına ait İş Gücü İstatistikleri'ni açıklayacak. (Ankara)

DÜNYA

- Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunacak. Davutoğlu, Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk ile bir araya gelecek. İki ülke arasındaki anlaşmaların imzalanmasının ardından Davutoğlu ve Yatsenyuk, ortak basın toplantısı yapacak. (Kiev)

- Başbakan Davutoğlu, Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Ukrayna'daki Ahıska ve Gökoğuz Türklerinin temsilcileriyle görüşecek. (Kiev)

- Türkiye, sınırda Suriye'nin Azez kasabasını kuşatan ve burada konuşlanan PYD mevzilerini ve unsurlarını Fırtına obüsleri ile bombaladı. Gelişmeler takip ediliyor. (Erbil, Riyad, Kahire, Washington)

- İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Almanya'ya iki günlük bir ziyaret yapacak.(Berlin)

GÜNCEL

- CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ü ziyaret edecek. (10.30-İstanbul)

- Polislere yönelik usulsüz dinleme iddialarına ilişkin açılan davanın ilk duruşması görülecek. 23'ü tutuklu 143 kişinin yer aldığı davada eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan ve Hayati Başdağ da bulunuyor. (09.00-İstanbul)

- Kamuoyunda askeri casusluk olarak bilinen 357 sanıklı tehdit ve şantajla askeri bilgi ve belge temin etme davasının görüldüğü İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde savcı mütalaasını açıklayacak. (İzmir)

- Sokağa çıkma yasağının devam ettiği ilçelerdeki gelişmeler takip ediliyor. (Diyarbakır-Şırnak)

- Suriye sınırındaki gelişmeler takip ediliyor. (Kilis)

- 15 Şubat Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü nedeniyle muhtemel gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

- Süper Lig'in 21. hafta kapanış maçında Trabzonspor ile Kayserispor Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. (20.00-Trabzon)

- PTT 1. Lig'de 21. Hafta İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak Karşıyaka-Boluspor mücadelesiyle tamamlanacak. (19.00-İzmir)

- Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri kulübe maddi katkı amacıyla başlattıkları 'Tek bilek tek yürek' kampanyası kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelecek. (12.30-İstanbul)

- UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira ve bir oyuncu Ülker Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını cevaplayacak. Sarı-Lacivertli ekip Lokomotiv Moskova maçının son çalışmasını ise Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaparak kampa girecek. (17.00-19.45-İstanbul)

- UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak Rus ekibi Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörü Igor Cherevchenko ve bir oyuncusu maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını cevaplayacak. Konuk ekip, Fenerbahçe maçının son çalışmasını da Ülker Stadyumu'nda yapacak. (18.00-18.30-İstanbul)