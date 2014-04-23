Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve beraberindeki heyeti, Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

- TBMM Başkanı Çiçek, Bakan Avcı ile beraberindeki öğrenci ve öğretmen heyetini kabul edecek.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Merkez Bina'da çocukları kabul edecek.

- Bakan Avcı, Anıtkabir'i ziyaret edecek, kutlama komitesini kabul edecek.

- Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret edecek.

2- TBMM'nin açılışının 94. yıl dönümü

- Meclis Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak.

- Çiçek başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak.

- Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devlet erkanının katılımıyla anma töreni düzenlenecek.

- TBMM Başkanı Çiçek, kutlamaları kabul edecek.

- Genel Kurul, Cemil Çiçek'in başkanlığında özel gündemle toplanacak.

- Cumhurbaşkanı Gül'ün de katılacağı oturumda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile BDP ve HDP temsilcileri birer konuşma yapacak.

- Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan, Meclis Başkanı Çiçek'in ev sahipliğinde, TBMM Şeref Salonu'nda yapılacak resmi kabule katılacak.

3- CHP Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Meclis'te toplanacak.

4- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

5- Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi gelişmeler, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

- İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ve 14 kişinin, "şiddete teşvik" suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

6- Lübnan Meclisi, ülkenin 13. cumhurbaşkanını seçecek.

7- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında, İspanya'nın Real Madrid takımıyla Almanya'nın Bayern Münih ekibi, Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.