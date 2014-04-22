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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

22 Nisan 2014 10:17

1- Yeni Zelanda Genel Valisi Mateparae Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genel Vali Korgeneral Sir Jerry Mateparae'yı Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak.

- Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, Gül ve Mateparae, ortak basın toplantısı yapacak.

- Gül, konuğu onuruna Çankaya Köşkü'nde resmi akşam yemeği verecek.

- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Genel Vali Mateparae ile görüşecek.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mateparae ile Başbakanlık Resmi Konut'taki öğle yemeğinde bir araya gelecek.

2- Cumhurbaşkanı Gül, MÜSİAD Gençlik Kurulu Başkanı Faruk Akbal ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

3- TBMM Başkanı Çiçek, çevre yönetim sistemi belgesi alınmasıyla ilgili törene katılacak, MÜSİAD Gençlik Kurulu Başkanı Faruk Akbal ile Asya'nın Çocukları/5. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali kapsamında, çocukları ayrı ayrı kabul edecek.

4- Başbakan Erdoğan, Tunus Nahda Hareketi lideri Raşit Gannuşi'yi Resmi Konut'ta kabul edecek.

5- AK Parti, CHP, MHP ve BDP TBMM grupları toplanacak.

6- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin soru önergelerini cevaplandıracak, İhracatın Yıldızları Ödülleri törenine katılacak.

7- TBMM Genel Kurulu'nda, bazı uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri uygun bulan tasarılar görüşülecek.

8- Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi gelişmeler, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

- Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve 35 kişinin, "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

9- Türkiye İstatistik Kurumu, "İstatistiklerle Çocuk, 2013" bültenini yayımlayacak.

10- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında, İspanya'nın Atletico Madrid ile İngiltere'nin Chelsea takımları karşı karşıya gelecek.

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