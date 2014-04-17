Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Malezya Başbakanı Abdürrezzak Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Necip Tun Abdürrezzak ile beraberindeki heyeti, Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Abdürrezzak'ı Başbakanlık Merkez Bina'da resmi tören ile karşılayacak.

- Erdoğan ve Abdürrezzak, görüşmelerinin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı yapacak.

- Erdoğan, konuğu onuruna Ankara Palasta, resmi akşam yemeği verecek.

- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Başbakan Abdürrezzak ve beraberindeki heyetle TOBB'da çalışma yemeğine katılacak.

2- TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplanacak

- Cumhurbaşkanı Gül, Sheraton Otelde TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'na katılacak.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek İstişare Toplantısı'nda bulunacak.

3- TRT 36. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği

- Cumhurbaşkanı Gül, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ve beraberindeki çocuk şenliğine katılan yabancı öğrencilerden oluşan heyeti, Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, şenlik kapsamında Türkiye'ye davet edilen çocuklarla bir araya gelecek.

- Başbakan Erdoğan, şenlik dolayısıyla Türkiye'ye gelen yabancı çocuklar ile TRT heyetini Başbakanlık Yeni Bina'da kabul edecek.

4- Cumhurbaşkanı Gül, İnsan Hakları İzleme Örgütü İcra Direktörü Kenneth Roth'u, Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

5- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

6- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, JW Marriott'ta, Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliğinin olağan genel kuruluna katılacak.

7- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, KKTC Dışişleri Bakanı Özdil Nami'yi Başbakanlık Merkez Bina'da kabul edecek.

8- Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, valilik, büyükşehir belediyesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesini ziyaret edecek.

9- 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 21. yılında Topkapı'daki Anıtmezar'da düzenlenen törenle anılacak.

- AB Bakanı ve Başmüzareci Mevlüt Çavuşoğlu, anma töreninde bulunacak.

10- TBMM Genel Kurulu'nda, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

11- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

12- Ukrayna'daki gelişmeler izleniyor

- Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile ABD, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları, Ukrayna krizini görüşmek üzere İsviçre'de bir araya gelecek.

13- Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi gelişmeler, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

14- Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu yapılacak.

15- Filistin-İsrail barış görüşmeleri çerçevesinde tarafların müzakere heyetleri bir araya gelecek.

16- Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, Etiyopya'da temaslarda bulunacak.

17- Güney Kore'nin güney kıyısı açıklarında batan feribottaki yolcuları kurtarma çalışmalarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

18- Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu yapılacak.

19- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

20- Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Medical Park Antalyaspor ile Eskişehirspor, Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

21- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off çeyrek final serilerinde ikinci maçlar başlayacak.

- Galatasaray Liv Hospital, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşacak. Diğer maçta İspanya temsilcisi Real Madrid ile Yunanistan'ın Olympiakos takımları karşı karşıya gelecek.