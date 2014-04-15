Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Boehner Ankara'da
- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.
- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, John Boehner ile görüşecek, onuruna çalışma yemeği verecek.
- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Boehner ile Resmi Konut'ta bir araya gelecek.
2- Kırım Tatar toplumu lideri Kırımoğlu Ankara'da
- Cumhurbaşkanı Gül, Çankaya Köşkü'nde Kırım Tatar Meclisi eski Başkanı ve Ukrayna Meclisi Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Cumhuriyet Nişanı tevcih törenine katılacak.
- Başbakan Erdoğan, Kırımoğlu ile Resmi Konut'ta görüşecek.
3- Cumhurbaşkanı Gül, Fransız Ulusal Meclisi ve Senatosu Türkiye Dostluk Grupları heyetini kabul edecek.
4- AK Parti, CHP, MHP ve BDP TBMM grupları toplanacak.
5- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Küçük Tiyatro'da, "Hay Way Zaman" belgeselinin galasına katılacak, "Dersim'in Kayıp Kızları"nı izleyecek.
6- TBMM Genel Kurulu'nda, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Kanunu'nda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
7- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.
8- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı hanehalkı işgücü istatistiklerini açıklayacak.
9- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı iki maçla başlayacak.
- Galatasaray Liv Hospital, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşacak. Diğer maçta İspanya temsilcisi Real Madrid ile Yunanistan'ın Olympiakos takımları karşı karşıya gelecek.