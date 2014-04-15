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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

15 Nisan 2014 10:42

1- ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Boehner Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, John Boehner ile görüşecek, onuruna çalışma yemeği verecek.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Boehner ile Resmi Konut'ta bir araya gelecek.

2- Kırım Tatar toplumu lideri Kırımoğlu Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Gül, Çankaya Köşkü'nde Kırım Tatar Meclisi eski Başkanı ve Ukrayna Meclisi Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Cumhuriyet Nişanı tevcih törenine katılacak.

- Başbakan Erdoğan, Kırımoğlu ile Resmi Konut'ta görüşecek.

3- Cumhurbaşkanı Gül, Fransız Ulusal Meclisi ve Senatosu Türkiye Dostluk Grupları heyetini kabul edecek.

4- AK Parti, CHP, MHP ve BDP TBMM grupları toplanacak.

5- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Küçük Tiyatro'da, "Hay Way Zaman" belgeselinin galasına katılacak, "Dersim'in Kayıp Kızları"nı izleyecek.

6- TBMM Genel Kurulu'nda, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Kanunu'nda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

7- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

8- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı hanehalkı işgücü istatistiklerini açıklayacak.

9- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı iki maçla başlayacak.

- Galatasaray Liv Hospital, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşacak. Diğer maçta İspanya temsilcisi Real Madrid ile Yunanistan'ın Olympiakos takımları karşı karşıya gelecek.

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