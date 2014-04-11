Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 50. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun tanıtım organizasyonu kapsamında, Çankaya Köşkü'nde basın mensuplarıyla pedal çevirecek.

- Gül, Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı emekli Büyükelçi Ertuğrul Apakan ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i, ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu heyetini kabul edecek.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet ile SportAccord Kongresi münasebetiyle Türkiye'de bulunan UA Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ı, Dolmabahçe'deki ofiste, ayrı ayrı kabul edecek.

- Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde, Avukatlar Haftası Programı ve Hukuk Okulu 2. Sertifika Töreni'ne katılacak.

4- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

5- Mısır Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi'nin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasının yansımaları, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

6- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıklayacak.

7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Sekizli Final'de yarı final maçları oynanacak.

- Galatasaray Odeabank, Rusya'nın UMMC Ekaterinburg, Fenerbahçe, Fransa'nın Tango Bourges takımıyla karşı karşıya gelecek.

8- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kura çekimleri İsviçre'de yapılacak.

9- Basketbol THY Avrupa Ligi Top 16 turu 14. ve son haftası 3 maçla tamamlanacak.

- Galatasaray Liv Hospital, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Sırbistan'ın Partizan NIS takımını konuk edecek.

10- SportAccord Kongresi Belek'te sona erecek.

11- Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta Torku Konyaspor-Beşiktaş maçıyla başlayacak.

12- Avrupa Halter Şampiyonası İsrail'de sürüyor.

- Şampiyonanın yedinci gününde milli sporcu Nezir Sağır, erkekler 94 kiloda podyuma çıkacak.