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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

10 Nisan 2014 12:38

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

- Gül, "Dünden Bugüne Kırım" konulu Çankaya Sofrası'nda konukları ile bir araya gelecek, ABD'deki Ahıska Türk Dernekleri temsilcileri heyetini kabul edecek.

2- Polis teşkilatının 169. kuruluş yıl dönümü

- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TBMM Koruma Daire Başkanı Mustafa Şentürk ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

- Başbakan Erdoğan, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Emniyet Genel Müdürlüğü heyetini Resmi Konut'ta kabul edecek.

- Polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da kutlama töreni yapılacak.

3- TBMM Başkanı Çiçek, AK Parti, CHP, MHP ve BDP grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek.

4- Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i, Resmi Konut'ta kabul edecek.

- Erdoğan, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk ve beraberindeki heyeti, Senegal Dışişleri Bakanı Mankur Ndiaye'yi ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i ayrı ayrı kabul edecek.

5- AA Washington bürosu açılıyor

- Anadolu Ajansı Amerika Bölge Direktörlüğü Washington Ofisi, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Anadolu Ajansı Avrupa-Amerika Bölge Direktörü Ural Yeşil tarafından açılacak.

Açılışta, Amerikan siyaseti, düşünce kuruluşları ve Türk-Amerikan toplumundan davetliler de yer alacak.

6- Başbakan Yardımcısı Babacan ABD Kongre üyeleri ve senatörlerle kahvaltılı toplantıda bir araya gelecek, "Bertelsmann Vakfı-Financial Times 2014 Konferansı"nda konuşma yapacak, MÜSİAD temsilciliği açılışının gala yemeğine katılacak, Türk basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenleyecek.

7- AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu Turkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunun 74. toplantısına katılacak, AB Komisyonu Üyesi Stefan Füle ile görüşecek, Avrupa-Türkiye Odalar Forumu-2 Projesi kapsamındaki AB-Türkiye ilişkileri konulu konferansta konuşma yapacak.

8- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, beraberindeki heyetle Saraybosna'da resmi ziyaret ve temaslarda bulunacak.

9- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez sermayesinin uluslararası yatırım fonları ve yatırımcılarının katılacağı "İstanbul Uluslararası Yatırım Zirvesi" toplantılarının açılış konuşmasını yapacak.

10- TBMM'den

- Genel Kurul'da, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Kanunu'nda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- İnsan Hakları Komisyonu'nda, Mısır'da 528 kişi hakkında verilen idam kararlarına ilişkin partilerin önergeleri görüşülecek.

11- Avrupa Birliği, Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Mısır'da resmi temaslarda bulunacak.

12- UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yapılacak.

- Benfica-AZ Alkmaar, Juventus-Olympique Lyon, Valencia-Basel ve Sevilla Porto maçları oynanacak.

13- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Top 16 turu son haftasında 5 maç oynanacak.

- Fenerbahçe Ülker ile Anadolu Efes, Ülker Sports Arena'da karşı karşıya gelecek.

14- SportAccord Kongresi Belek'te sürüyor.

15- Avrupa Halter Şampiyonası İsrail'de devam ediyor.

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