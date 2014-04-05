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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

05 Nisan 2014 12:16

1- AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'da

- Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına katılacak Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Dişişleri Bakanı Evangelos Venizelos, AB İşlerinden Sorumlu Dişişleri Bakanı Yardımcısı Dimitris Kourkulas, İrlanda AB Bakanı Paschal Donohoe ile Hollanda Dışişleri Bakanı Frans Timmermans ile bir araya gelecek.

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, partisinin Kocaeli'deki ilçe başkanları ve belediye başkanları ile toplantı yapacak, Sultanbeyli Belediyesi Milli İrade Şölenine katılacak.

3- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile Denizli İhracatçılar Birliğinin düzenlediği programa katılacak.

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, Turkcell Sesi Görenler Deplasmanlı Süper Lig futbol müsabakasına katılacak. (Ankara/10.30)

5- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Melih Gökçek, Ankara Adliyesinden mazbatasını alacak.

6- Spor Toto Süper Lig'de 28. haftaya Akhisar Belediyespor-Eskişehirspor, Medical Park Antalyaspor-Torku Konyaspor, Beşiktaş-Kayserispor, Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor maçlarıyla devam edilecek.

 

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