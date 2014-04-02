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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

02 Nisan 2014 09:44

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kuveyt'te

- Gül, Türkiye-Kuveyt İş Forumu'nun açılışında iş adamlarına hitap edecek, Başbakan Şeyh Cabir Mübarek el-Hamad es-Sabah'ın onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak.

- Türk şirketi STFA tarafından yapılacak Küçük Bot Limanı'nın temel atma töreninde bulunacak Gül, Kuveyt'in en büyük camisi Büyük Cami'yi ziyaret edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, resmi ziyarette bulunmak üzere Polonya'nın başkenti Varşova'ya hareket edecek.

3- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

4- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

5- Mısır Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi'nin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasının yansımaları, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

6- Ukrayna ve Rusya'ya katıldığı ilan edilen Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki gelişmeler izleniyor.

7- Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani, Sudan'ı ziyaret edecek.

8- İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Proje Döngüsü Yönetimi tarafından kabul edilen projelerin finansmanına ilişkin anlaşmalar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru ve TİKA Başkanı Serdar Çam'ın katılacağı törenle Ankara Palas Otelinde imzalanacak.

9- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlanacak.

- Real Madrid-Borussia Dortmund ve Paris Saint Germain-Chelsea maçları oynanacak.

10- Basketbol THY Avrupa Ligi Top 16 turu 13. haftasının ilk maçında, EA7 Emporio Armani ile Barcelona İtalya'da karşılaşacak.

11- Basketbol ULEB Avrupa Kupası yarı final ilk maçında, Kızılyıldız Telekom ile Unics Kazan karşı karşıya gelecek.

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