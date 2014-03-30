Türkiye gündeminde bugün neler var?

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu Çankaya İlkokulu'nda kullanacak.

- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, oyunu Gölbaşı Şahin Sevin İlkokulu'nda verecek.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda oy kullanacak.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu Arjantin İlkokulu'nda verecek.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Anıttepe İlkokulu'nda verecek.

2- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

3- Mısır'da eski Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi'nin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasının yansımaları, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

- Devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve dönemin İçişleri Bakanı Habib el-Adili'nin, 25 Ocak Devrimi sırasında "göstericileri öldürmeye teşvik etmek" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması görülecek.

- Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci ile Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak liderlerinden Safvet Hicazi'nin "polislere işkence" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması görülecek.

4- Ukrayna ile Rusya'ya katıldığı ilan edilen Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki gelişmeler izleniyor.

5- Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası finalinin rövanşında Beşiktaş ile Rusya'nın Odintsovo takımı Burhan Felek Voleybol Spor Salonu'nda karşılaşacak.

6- Formula 1'de sezonun ikinci yarışı Malezya Grand Prix'i Kuala Lumpur'da yapılacak.