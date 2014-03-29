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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

29 Mart 2014 12:24

1- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kartal, Maltepe, Ataşehir, Sarıyer ve Eyüp mitinglerinde halka hitap edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Cumhuriyet Meydanı ve Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

3- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde kahvaltılı toplantıya, Mudanya ilçesi ve kent merkezinde sevgi yürüyüşlerine katılacak, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek.

4- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

5- Mısır Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi'nin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasının yansımaları, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler izleniyor.

6- ABD Başkanı Barack Obama, Suudi Arabistan'daki temaslarını devam edecek.

7- Spor Toto Süper Lig'de 27. haftaya Sivasspor-Gaziantepspor, Elazığspor-Trabzonspor, Torku Konyaspor-Galatasaray, Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek.

 

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