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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

27 Mart 2014 09:18

1- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Beşyol Meydanı'ndaki mitingde halka hitap edecek.

(Diyarbakır)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu Alanı ve Uğur Mumcu Meydanı'ndaki mitinglerde halka seslenecek, Tarsus ve Toroslar ilçelerini ziyaret edecek.

(Hatay/Adana//Mersin)

3- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde halkla buluşacak.

(Bursa)

4- Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Kızılcahamam'da mitinge katılacak.

(Ankara)

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Hafız Ali Efendi ve Demokrasi meydanlarında düzenlenen mitinglerde halka seslenecek.

(Kahramanmaraş/Gaziantep)

6- BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Karakoçan ilçesi ve Tunceli'deki mitinglere katılacak

(Elazığ/Tunceli)

7- Mısır Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi'nin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasının yansımaları, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Kahire)

8- ABD Başkanı Barack Obama, Vatikan ve İtalya'ya resmi ziyarette bulunacak. Papa Franciscus ile ilk kez bir araya gelecek Obama, İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano ve Başbakan Matteo Renzi ile ayrı ayrı görüşecek.

9- UEFA'nın 38. olağan kongresi Kazakistan'da gerçekleştirilecek.

10- Basketbolda, THY Avrupa Ligi Top 16 Turu'nun 12. haftasında 5 karşılaşma yapılacak. Anadolu Efes, İspanya'nın Laboral Kutxa, Galatasaray Liv Hospital, Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımlarıyla karşılaşacak.

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