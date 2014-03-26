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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

26 Mart 2014 09:32

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan'ı, Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

- Cumhurbaşkanı Gül'e, Malta Büyükelçisi Fiona-Jayne Formosa, güven mektubu sunacak.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Avustralya Büyükelçisi James Larsen ile Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu ve Nijer Ombudsmanı Amadou Cheiffou'yu, ayrı ayrı kabul edecek.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anıtpark alanı ve Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde düzenlenen mitinglere katılacak.

- Erdoğan, daha sonra geçeceği Zonguldak'ta, Madenci Anıtı önündeki mitingde halka hitap edecek.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saruhanlı ve Soma ilçelerini ziyaret edecek, Akhisar ve Balıkesir mitinglerinde halka hitap edecek, Kartal ve Çekmeköy'de seçim çalışmalarında bulunacak.

5- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti il teşkilatını ve Belen seçim bürosunu ziyaret edecek, taziye ziyaretinde bulunacak, otel açılışına katılacak, Dörtyol ve İskenderun'daki mitinglerde halka hitap edecek.

6- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Toprakkale, Sumbas, Kadirli, Sumbas, Bahçe, Düziçi ve Hasanbeyli ilçelerinde seçim çalışmalarında bulunacak.

7- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

8- Mısır'da 528 darbe karşıtı hakkında idam cezası verilmesinin ardından yaşanan gelişmeler, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

9- Ukrayna ve Rusya'ya katıldığı ilan edilen Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki gelişmeler izleniyor.

10- Türkiye İstatistik Kurumu, 2013 yılına ait evlenme ve boşanma istatistikleri ile sürdürülebilir kalkınma göstergelerini açıklayacak.

11- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında, Eskişehirspor ile Medical Park Antalyaspor, Eskişehir Atatürk Stadı'nda mücadele edecek.

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