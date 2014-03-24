Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hollanda'da başlayacak Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılacak.

- Gül, zirve kapsamında ikili görüşmelerde bulunacak.

- İki gün sürecek zirveye ABD Başkanı Barack Obama, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de arasında bulunduğu 50'den fazla ülke liderinin katılması planlanıyor.

2- Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Çanakkale Zaferi'nin 99. yıl dönümü ve Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla düzenlenen TBMM Türk Halk Müziği Korosu'nun konserini izleyecek.

3- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Alanı ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinglerde halka hitap edecek. Ardından Ankara'ya geçecek Başbakan Erdoğan, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerini ziyaret edecek.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Elmadağ ilçesi ile Kırıkkale, Isparta ve Burdur'da düzenlenen mitinglerde halka hitap edecek.

5- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ağrı'nın Patnos ilçesinde mitingine katılacak, il merkezinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek, esnafı ziyaret edecek.

6- Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Ankara'nın Gölbaşı ve Etimesgut ilçelerinde seçim çalışması yapacak.

7- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'in Mut, Silifke, Erdemli ve Tarsus ilçelerinde ziyaretlerde bulunacak, mitinglerde halka seslenecek.

8- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

9- Ukrayna ve referandumla Rusya'ya bağlanan Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki gelişmeler izleniyor.

10- Mısır'da İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

11- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 28'inci Afrika Bölgesi Toplantısı yapılacak.

12- Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayına ait konut satış istatistiklerini açıklayacak.

13- Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın son maçında Gaziantepspor ile Fenerbahçe, Kamil Ocak Stadı'nda karşı karşıya gelecek.