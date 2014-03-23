Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne katılmak üzere Hollanda’ya gidecek. Gül hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basına açıklama yapacak.

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kocaeli ve İstanbul mitingine katılacak.

(Kocaeli//İstanbul/)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Boğazlıyan, Kayseri, Niğde ve Aksaray mitinglerine katılacak. Kılıçdaroğlu, Sarıyer ve Kağıthane'de seçim çalışması yapacak.

(Yozgat/Kayseri/Niğde/Aksaray/İstanbul)

4- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Kütahya'da esnaf ziyareti yapacak, seçim bürosunda halka hitap edecek. Arınç, daha sonra geçeceği Balıkesir'de seçim çalışmasına katılacak.

(Kütahya/Balıkesir)

5- Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Kızılcahamamlılar Dayanışma Yemeği'ne katılacak, Yenimahalle ile Pursaklar Seçim Bürosu'nu ziyaret edecek.

(Ankara/)

6- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince düzenlenecek mitingde halka seslenecek.

(Aksaray)

7- BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kazlıçeşme'de düzenlenecek nevruz kutlamalarına katılacak.

(İstanbul)

8- ÖSYM tarafından yapılan ve 2 milyonu aşkın adayın gireceği Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), Türkiye genelinde sınav merkezlerinde ve Lefkoşa'da gerçekleştirilecek.

9 -Voleybolda DenizBank Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda üçüncülük ve final maçlarıyla sona erecek. Polonya ekibi Jastrzebski Wegiel ile Rus Zenit Kazan üçüncülük maçında karşılaşırken Halkbank, Rus Belogorie Belgorod ile kupa mücadelesi verecek.

(Ankara)

10- Spor Toto Süper Lig'de 26. haftaya Gençlerbirliği-Elazığspor, Kayseri Erciyesspor-Sivasspor, Beşiktaş-Akhisar Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

11- Ankara Fenerbahçeliler Derneğinin "Türkiye için adalet, Fenerbahçe için adalet" sloganıyla Anıtkabir'e düzenleyeceği "Atamıza Saygı" ziyaretine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli yöneticiler ve taraftarlar katılacak.