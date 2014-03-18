Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Danimarka'da

- Cumhurbaşkanı Gül, ziyaretinin ikinci gününde, Parlamento Başkanı Mogens Lykketoft ile Christiansborg Sarayı'nda görüşecek.

- Danimarka Başbakanı Helle Thorning Schmidt ile bir araya gelecek Gül, Türkiye ile Danimarka arasındaki bazı anlaşmalara imza atacak.

- Gül, Thorn Schmidt ile ortak basın toplantısı yapacak daha sonra Novo Nordisk firmasını ziyaret edecek.

- Gül ve eşi Hayrunnisa Gül, Danimarka Kraliçesi II. Margrethe ve Prens Consort onuruna düzenlenen konsere ve resepsiyona katılacak.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurulu'nun ardından Türkiye'ye dönecek.

3- 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 99. Yıl Dönümü

- TBMM Başkanı Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 99. yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen 17. Zafer Koşusu ve halk yürüyüşü heyetini kabul edecek.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yıl dönümü dolayısıyla Kordon Boyu'nda düzenlenen kutlama törenlerine, valilikçe verilen öğle yemeğine ve Şehitler Abidesi'ndeki törene katılacak.

- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Cebeci Mezarlığı'nda düzenlenen programda bulunacak.

4- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, İskele Meydanı'ndaki mitingde halka hitap edecek.

5- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Eski Garaj Alanı, Anıtpark Zafer Meydanı ve Akşehir Anıt Alanı'ndaki mitinglere katılacak.

6- Anadolu Ajansında toplu iş sözleşmesi imzalanıyor

- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Hak-İş'e bağlı Medya İş Sendikasının örgütlü olduğu Anadolu Ajansında 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin imza törenine katılacak.

- İmza töreninde, AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Öztürk, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Medya İş Sendikası Genel Başkanı Gürsel Eser de hazır bulunacak.

7- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Şehrengiz dergisinin "Bursa'ya Değer Katanlar Ödülleri" törenine katılacak.

8- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim çalışmalarında bulunacak.

9- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

10- Mısır'da İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

11- Ukrayna ve Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki gelişmeler takip edilecek.

12- Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak.

13- UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci tur rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda İngiltere'nin Chelsea takımıyla karşılaşacak.

- Gecenin diğer maçında Real Madrid ile Schalke 04 karşı karşıya gelecek.