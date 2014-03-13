Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berkin Elvan'ın ailesine taziyede bulunacak, Kuzeykent Kapalı Pazar Yeri mevkisi ile Madenci Anıtı önünde mitinglere katılacak.

3- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, yerel medya temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelecek, valilik ve esnaf ziyareti gerçekleştirecek, AK Parti Yenişehir belediye başkan adayı Sebgetullah Seydaoğlu ile Bismil belediye başkan adayı Ali İhsan Merdanoğlu'nun seçim bürolarını ziyaret edecek.

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çine, Köşk, Sultanhisar, Yenipazar, Bozdoğan, Nazilli, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent ilçelerini ziyaret ederek, partisinin seçim çalışmalarına katılacak

5- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

6- Ukrayna ve Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki gelişmeler izleniyor.

7- Mısır'da İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

8- Güney Çin Denizi üzerinde cumartesi günü 239 yolcusuyla kaybolan Malezya uçağını arama çalışmalarıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

9- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin dış ticaret endeksi verilerini açıklayacak.

10- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde E ve F gruplarında 5 maç yapılacak.

- E Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe Ülker, Ülker Sports Arena'da İspanya temsilcisi Unicaja Malaga ile karşılaşacak.

11 - UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tur ilk maçları yapılacak.