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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

10 Mart 2014 10:09

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile eski Milletvekili Akın Birdal ve beraberindeki heyeti, Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2 - AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da partisinin Adliye Meydanı'ndaki mitingine katılacak, valiliği ziyaret edecek. Daha sonra Muş'a gidecek Erdoğan, Belediye Meydanı'nda halka hitap edecek, valiliğe ziyarette bulunacak.

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Samsun'un Bafra, Terme, Çarşamba, Tekkeköy, ve Canik ilçelerinde ziyaretlerde bulunacak, açılış törenine katılacak, kent merkezinde partisinin seçim bürosunun açılışını yapacak ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

4- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

5- Ukrayna ve Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki gelişmeler izleniyor.

6- Mısır'da, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

7- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı sanayi üretim endeksini açıklayacak.

8- 2014 Paralimpik Kış Oyunlarının üçüncü gününde, 3 dalda yarışmalar yapılacak.

9- Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın son maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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