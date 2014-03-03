Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, güven mektubu sunacak Burkina Faso Büyükelçisi Amadou Dicko ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve beraberindeki heyeti, Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Kırklareli ve Edirne'de düzenlenen mitinglerde halka seslenecek.

3- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Gürsu ilçesindeki hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulunacak, İznik-Yenişehir karayolunun temelinin atılması ve Orhangazi Samanlı Tüneli'nde ışık görme törenlerine katılacak.

- Başbakan Yardımcısı Arınç, ayrıca Valiliği ziyaret edecek, Zihinsel Engelli Çocuklar İş Atölyesi Özel Eğitim Okulu'nun açılış töreni ile AK Parti Bursa İl Yönetim Kurulu toplantısına iştirak edecek.

4- Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, OSTİM ve İvedik sanayi bölgelerini ziyaret edecek, Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Kamile Taliyeva ile Başbakanlık Merkez Bina'da görüşecek.

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kemeraltı Çarşısı'nda esnafı ziyaret edecek, Kiraz, Ödemiş, Tire, Bayındır, Torbalı, Buca ve Karabağlar ilçelerinde seçim bürosu açılışına katılacak.

6- Ukrayna ile gerginliğin tırmandığı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki gelişmeler takip ediliyor.

7- TÜİK, şubat ayı yurt içi üretici ve tüketici fiyat endekslerini açıklayacak.

8- A Milli Futbol Takımı, İsveç ile 5 Mart Çarşamba Ankara'da oynayacağı özel maç öncesi ilk antrenmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacak.

- İsveç A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Erik Hamren, Grand Rixos Hotel'de basın toplantısı düzenleyecek.

- İsveç Milli Takımı, Gençlerbirliği Spor Kulübü Tesisleri'nde antrenman yapacak.