Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 14. Dönem Giresun Milletvekili Hidayet İpek'in Meclis'te düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

-"Hocalı Şehitler Anıtı"nın açılış törenine katılacak Çiçek, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

4- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere’nin Avrupa Birliği Bakanı David Lidington ile görüşecek.

5- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, işadamlarıyla kahvaltıda bir araya gelecek..

6- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il seçim iletişim merkezini açacak, ticaret odası ve Yerköy, Şefaatli, Sorgun, Sarıkaya, Çayıralan, Çandır ile Boğazlıyan'ı ziyaret edecek ve seçim iletişim merkezlerinin açılışında bulunacak.

7- TBMM Genel Kurulu'nda, dershanelerle ilgili düzenlemeleri de içeren Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Tasarı görüşülecek.

8- TÜİK, 2013 yılı 4. çeyrek sanayi işgücü girdi endeksleri ile ticaret ve hizmet endekslerini açıklayacak.

9- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur ilk maçlarına Galatasaray-Chelsea ve Schalke 04-Real Madrid maçlarıyla devam edilecek.

10- UEFA Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında 27 Şubat Perşembe günü Juventus ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik sorumlu Hami Mandıralı, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Bordo-mavili takım, hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

- Juventus Teknik Direktörü Antonio Conte, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda basın toplantısı yapacak.