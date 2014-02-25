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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

25 Şubat 2014 09:04

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık'ı ve kendisine güven mektubu sunacak Avusturya Büyükelçisi James Martin Larsen'i, Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Faig Bağırov'u kabul edecek.

3- AKP, CHP ve BDP TBMM grupları toplanacak.

4- TBMM'den...

- Genel Kurul'da, internetle ilgili düzenlemelerin de yer aldığı "Torba Kanun Teklifi"nin görüşmelerine devam edilecek.

- Sanayi Komisyonu, Rekabetinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı ele alacak.

5- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

6- Mısır'da, Hazım el-Biblavi hükümetinin istifa etmesi, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

7- Ukrayna'daki gelişmeler izleniyor.

8- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur ilk maçlarına Zenit-Borussia Dortmund, Olympiakos-Manchester United karşılaşmalarıyla devam edilecek.

9- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında 26 Şubat Çarşamba günü Chelsea ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Roberto Mancini, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını tesislerde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

- Chelsea Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa Kulübü'nün Kemerburgaz'daki tesislerinde basın toplantısı düzenleyecek. İngiliz takımı, aynı tesislerde antrenman yapacak.

10- "FIFA Dünya Kupası Turu" kapsamında, Dünya Kupası uçakla Zagreb'den İstanbul'a getirilecek.
- Bu çerçevede, FIFA İcra Kurulu Üyesi Şenes Erzik ve Coca-Cola Türkiye Başkanı Galya Frayman Molinas ile iş, spor ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katılımıyla Le Meridien Otel'de etkinlik düzenlenecek.

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