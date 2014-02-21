Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Barış Kartalı" projesi kapsamında havadan ihbar ve kontrol uçağının, 3. Ana Jet Üssü'nde düzenlenen Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giriş törenine iştirak edecek.

- Törene TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

- Gül, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Çinli yazar Guan Moye'yi Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

2- CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Gayrettepe Point Otel’de "Yerel Seçim Sürecinde Demokratik Güçlerin Rolü" konulu toplantıya katılacak.

3- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç İngiltere'de

- Başbakan Yardımcısı Arınç, "British Museum"u gezecek, Liberal Demokrat Parti üyesi Lord John Alderdice ile görüşecek, Süleymaniye Kültür Merkezini ziyaret edecek.

- Arınç, Anadolu Ajansı'nın Londra Ofisi ile Yunus Emre Kültür Merkezi'nde "Anadolu Ajansı Objektifinden Dünya" adlı fotoğraf sergisinin açılışını yapacak ve burada vatandaşlarla buluşacak, büyükelçilikte onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

- Ofis ve sergi açılışına AA Yönetimi Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk de iştirak edecek.

4- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Avustralya'da G-20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısına katılacak.

5- TBMM Genel Kurulu'nda özel yetkili mahkemelerle ilgili düzenlemelerin de yer aldığı Torba Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

6- Rusya'nın Soçi kentinde devam eden 22. Kış Olimpiyat Oyunları'nın

7. gününde 7 branşta madalya mücadelesi yapılacak. Türk sporculardan Tuğba Kocaağa, Alp disiplini branşında kadınlar slalomda yarışacak.