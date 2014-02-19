Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, İran'da

- Çiçek, İSİPAB 9. Genel Kurulu toplantısının kapanışına katılacak.

- İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile görüşecek Çiçek, daha sonra Ankara'ya dönecek.

2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, "AK Parti Seçim Beyannamesi" ile belediye başkan adaylarının açıklanması dolayısıyla Ankara Arena'da düzenlenen toplantıya katılacak.

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

4- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidecek.

5- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Azerbaycan'da

- Davutoğlu, Gence kentinde düzenlenen Türkiye–Azerbaycan–Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılacak.

- Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maya Pandjikidze ile ikili ve üçlü görüşmeler yapacak Davutoğlu, Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın imza törenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısına katılacak.

- Davutoğlu, mevkidaşlarıyla Gürcistan'ın Gence Başkonsolosluğu binasının açılışına iştirak edecek.

6- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kozaklı, Avanos, Gülşehir, Ürgüp ve Kalaba'da partisinin seçim iletişim merkezlerinin açılışını yapacak, il merkezinde halka hitap edecek, turizmcilerle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

7- TBMM'den

- Genel Kurul'da, özel yetkili mahkemelerle ilgili düzenlemelerin de yer aldığı torba kanun teklifi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, çeşitli kanunlarda değişiklik öngören teklif ele alınacak.

- Çevre Komisyonu'nda Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülecek.

8- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

9- Mısır'da, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler izleniyor.

- Devrik lider Hüsnü Mübarek ve oğullarının "Cumhurbaşkanlığı bütçesinden zimmetine para geçirme ve kamu malına kasıtlı olarak zarara uğratma" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması görülecek.

10- Libya'da silahlı milis grupların, Milli Genel Kongre'yi (MGK), yönetimi bırakması yönünde tehdit etmesinin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

11- BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ile Almanya’dan oluşan 5+1 ülkeleri ile İran arasında ki nükleer görüşmelere devam edilecek.

- AB temsilcisi Catherine Asthon’un da katıldığı görüşmelerde, İran’ın 5+1 ülkeleriyle geçen yıl Kasım ayında imzaladığı anlaşmanın uygulanmasına ilişkin gelişmeler ele alınacak.

12- Ukrayna'da hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

13- Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirilen 22. Kış Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde yarın 6 branşta 8 dalda madalya mücadeleleri yapılacak.

- Türkiye'yi Alp disiplininde temsil eden Emre Şimşek, Rosa Khutor Alp Disiplini Merkezi'ndeki büyük slalom mücadelesinde yarışacak.