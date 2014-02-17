Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan'da.

- Cumhurbaşkanı Janos Ader'in daveti üzerine Budapeşte'yi ziyaret eden Gül, resmi temaslarına Kahramanlar Anıtı'na çelenk koyarak başlayacak.

- Gül, Macar mevkidaşı Ader ile bir araya gelecek, heyetler arası görüşmelerden sonra Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ve Başbakan Viktor Orban ile görüşecek, Türk-Macar İş Forumu'na hitap edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 9. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a gidecek.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenecek Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimde FATİH projesi kapsamında tablet dağıtım törenine katılacak.

- Erdoğan, Suudi Arabistan Şura Meclisi Türkiye Dostluk Grubu üyelerini, AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek.

4- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Suudi Arabistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Faez Bin Abdalla Al Şehri'yi kabul edecek.

5- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, ATO-Congresium'da, eğitimde FATİH projesi kapsamında tablet bilgisayar dağıtım törenine katılacak.

6 -CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, JW Marriott Hotel'de CHP muhabirleriyle kahvaltıda bir araya gelecek.

7- Libya'da Muammer Kaddafi'nin 42 yıllık iktidarına son veren 17 Şubat devriminin 3'üncü yıl dönümü kutlanacak.

8- Türkiye İstatistik Kurumu, 2013 Kasım ayı hanehalkı işgücü istatistiklerini açıklayacak.

9- Mısır'ın Luksor kentinde düzenlenen Afrika Kupası'nda çıktığı müsabakada kalp krizi geçirerek ölen tekvandocu Seyithan Akbalık, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

10- 22. Kış Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde 6 branşta madalya mücadelesi yapılacak.

11- Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası Torku Konyaspor-Elazığspor, Medical Park Antalyaspor-Galatasaray, Eskişehirspor-Sivasspor maçlarıyla tamamlanacak.