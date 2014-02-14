Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani'yi Çankaya Köşkü'nde karşılayacak. Gül ve Al Tani, baş başa görüşecek.

- Cumhurbaşkanı Gül ayrıca Hollanda Dışişleri Bakanı Frans Timmermans ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Sani ile Adile Sultan Yalısı'nda görüşecek.

- Erdoğan, daha sonra IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile Dolmabahçe'deki ofisinde bir araya gelecek.

3- Fransa Anayasa Konseyi Başkanı Debre Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Gül, Fransa Anayasa Konseyi Başkanı Jean-Louis Debre ile beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Jean-Louis Debre ile bir araya gelecek.

4- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Beyoğlu'nda restorasyonu tamamlanan Ağa Camisi'nin yeniden ibadete açılış törenine katılacak.

5- Türkiye'nin 5. uydusu fırlatılıyor

- TÜRSAT 4A, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan'ın katılacağı törenle Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılacak. (Kazakistan/TSİ 23.09)

6- TBMM Genel Kurulu'nda, AFAD ile ilgili "Torba Kanun Teklifi"nin görüşmelerine devam edilecek.

7- Suriyeli muhaliflerle Beşşar Esed rejimi temsilcileri arasındaki barış görüşmelerinin ikinci turuna, BM ofisinde devam edilecek.

8- Mısır'da, darbe karşıtı cuma gösterileri düzenlenecek.

9- Türkiye İstatistik Kurumu, sanayi ciro endeksinin Aralık 2013 verileri ile Ocak 2014 tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

10- Kamu İhale Kurumu Başkanı Mahmut Gürses, 2013 yılı kamu alımları istatistiklerini açıklayacak.

11- 22. Kış Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde, 6 dalda madalya mücadelesi yapılacak.

- Kayaklı koşuda mücadele eden milli sporcu Sabahattin Oğlago, erkekler 15 kilometre klasikte yarışacak.

12- Spor Toto Süper Lig'in, 21. haftasının ilk maçında, Çaykur Rizespor ile Gaziantepspor, Yeni Rize Şehir Stadı'nda karşılaşacak.