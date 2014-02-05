Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Romanya Devlet Başkanı Traian Basescu Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Devlet Başkanı Traian Basescu'yu Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak.

- Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Gül ve Basescu, ortak basın toplantısı yapacak. Gül, konuğu onuruna Çankaya Köşkü'nde resmi akşam yemeği verecek.

- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Train Basescu ile bir araya gelecek.

2- Cumhurbaşkanı Gül, Türkmenistan Kültür Bakanı Gonça Mammedova ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanacak.

4- AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğu, Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ile Büro Memurları Sendikası Genel Başkanı Yusuf Yazgan'ı kabul edecek.

5- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 17. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde, "Yerelden Küresele İpek Yolu'nda Ekonomi ve Enerjinin Geleceği" konulu oturumunun açılış konuşmasını yapacak.

6- TBMM Genel Kurul'nda, internette özel hayatın gizliliğinin korunması ve sosyal politikalar dahil pek çok konuda yeni düzenleme içeren "Torba Kanun Tasarısı"nın görüşülmesine devam edilecek.

7- Ziraat Türkiye Kupası A ve B gruplarında beşinci hafta maçları yapılacak.

- A Grubu'nda Akhisar Belediyespor-Eskişehirspor, B Grubu'nda Tokatspor-Galatasaray ve Medical Park Antalyaspor-Elazığspor maçları oynanacak.