Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Apple Üstyöneticisi (CEO) Tim Cook ve beraberindeki heyetle Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi heyetini, Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

- Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Büyükelçisi Richard Moore, Çankaya Köşkü'nde Gül'e güven mektubu sunacak.

2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Almanya'da

- Başbakan Erdoğan, Alman Dış Politika Enstitüsünde, "21. Yüzyılda Türkiye, Avrupa ve Dünya" temalı konuşma yapacak.

- Erdoğan, Şansölye Angela Merkel ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek. İki lider daha sonra basın toplantısı yapacak.

- Federal Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, Şansölye Yardımcısı Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Sigmar Gabriel'i kabul edecek Başbakan Erdoğan, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) tarafından düzenlenen toplantıya katılacak.

3- CHP, MHP ve BDP TBMM grupları toplanacak.

4- TBMM Genel Kurulu'nda, internette özel hayatın gizliliğinin korunması ve sosyal politikalar dahil pek çok konuda yeni düzenleme içeren "Torba Kanun Tasarısı"nın görüşülmelerine devam edilecek.

5- Mısır'da, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalarla darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

- Askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve 14 sanık hakkında "Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde göstericileri öldürmeye teşvik" suçlamasıyla açılan davanın dördüncü duruşması yapılacak.

6- Suriye'de, çocuk, kadın, yaşlı ve hastaların hayata tutunabilmeleri için AFAD, Türk Kızılayı, HAK-İŞ, Diyanet Vakfı, Memur-Sen ve Anadolu Ajansı ile İnsani Yardım Platformu çatısı altında toplanan çok sayıda yardım kuruluşu, vakıf, dernek ve meslek örgütünün katılımıyla başlatılan "Sana İhtiyacım Var" yardım kampanyasının uluslararası ayağı, tanıtım toplantısıyla başlayacak.

7- Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası çeyrek final ilk maçında, deplasmanda Çek Cumhuriyeti temsilcisi Agel ile karşılaşacak.