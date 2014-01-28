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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

28 Ocak 2014 09:35

1- Türk-Fransız İş Forumu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Four Seasons     Oteldeki foruma katılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, forumun "Sanayi İş Birliği ve Enerji Projeleri" başlıklı oturumunda konuşma yapacak. Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Nihat Zeybekci de forumda yer alacak.

2- Cumhurbaşkanı Gül, Cumhurbaşkanı Hollande onuruna, Tarabya Köşkü'nde öğle yemeği verecek.

Gül, resmi ziyarette bulunacağı İtalya'ya hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basına açıklama yapacak.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İran'a hareket edecek.

4- AK Parti, CHP, MHP ve BDP TBMM grupları toplanacak.

5- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türkiye ile Portekiz Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması'nın imza törenine katılacak.

6- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Mobilya Fuarı'nın açılış töreninde bulunacak.

 

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