Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Fransa Cumhurbaşkanı Hollande Ankara'da
- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, mevkidaşı François Hollande'ı Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak.
- Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni gerçekleştirilecek.
- Gül ve Hollande, ortak basın toplantısı yapacak.
- Cumhurbaşkanı Gül, konuğu onuruna resmi akşam yemeği verecek.
2- AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Nail Olpak başkanlığındaki heyeti ve Kamu Başdenetçisi Mehmet Nihat Ömeroğlu'nu kabul edecek.
3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Esenyurt'taki seçim bürosu açılışında silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cengiz Akyıldız'ın Fatih Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.
4- Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
5- Suriye barış görüşmeleri
- İsviçre'de devam eden barış görüşmelerinin 4. gününde taraflar, BM Suriye Özel Temsilcisi El Ahdar el-İbrahimi'nin arabuluculuğunda bir araya gelecek.
6- Hazine, 5 ve 10 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.
7- Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.
8- Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın son maçında Fenerbahçe ile Torku Konyaspor, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
9- Beko Basketbol Ligi'nin 16. haftası, Türk Telekom-TOFAŞ, Galatasaray Liv Hospital-Anadolu Efes maçlarıyla tamamlanacak.