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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

27 Ocak 2014 09:03

1- Fransa Cumhurbaşkanı Hollande Ankara'da

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, mevkidaşı François Hollande'ı Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak.

- Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni gerçekleştirilecek.

- Gül ve Hollande, ortak basın toplantısı yapacak.

- Cumhurbaşkanı Gül, konuğu onuruna resmi akşam yemeği verecek.

2- AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Nail Olpak başkanlığındaki heyeti ve Kamu Başdenetçisi Mehmet Nihat Ömeroğlu'nu kabul edecek.

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Esenyurt'taki seçim bürosu açılışında silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cengiz Akyıldız'ın Fatih Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.

4- Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

5- Suriye barış görüşmeleri

- İsviçre'de devam eden barış görüşmelerinin 4. gününde taraflar, BM Suriye Özel Temsilcisi El Ahdar el-İbrahimi'nin arabuluculuğunda bir araya gelecek.

6- Hazine, 5 ve 10 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

7- Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

8- Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın son maçında Fenerbahçe ile Torku Konyaspor, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

9- Beko Basketbol Ligi'nin 16. haftası, Türk Telekom-TOFAŞ, Galatasaray Liv Hospital-Anadolu Efes maçlarıyla tamamlanacak.

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