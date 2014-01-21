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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

21 Ocak 2014 10:38

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HDP Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ile TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini, Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski Meclis başkanları onuruna akşam yemeği verecek.

3- Başbakan Erdoğan Belçika'da

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'la ikili görüşmeler ve dörtlü zirve gerçekleştirecek.

- Avrupa Parlamentosunda siyasi grupların başkanlarıyla da görüşecek Erdoğan, Belçika'ya Göçün 50'nci Yılı Sempozyumu'nda ve "TÜMSİAD Avrupa Buluşması"nda konuşma yapacak.

4- CHP, MHP ve BDP TBMM grupları toplanacak.

5- TBMM Genel Kurulu'nda HSYK'nın yapısında değişiklik öngören kanun teklifi görüşülecek.

6- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinsaya, Dünya Eğitim Forumu'na katılacak.

7- Romanya Devlet Başkanı Traian Basescu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek.

8- Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ocak ayı toplantısı yapılacak

9- Basketbolda FIBA EuroChallenge Kupası 2. tur K Grubu 2. hafta maçında, Royal Halı Gaziantep, deplasmanda Rusya'nın Triumph Lyubertsy takımıyla karşılaşacak.

10- Voleybolda DenizBank Bayanlar CEV Şampiyonlar Ligi 12'li play-off turu rövanş maçında Eczacıbaşı VitrA ile Polonya'nın Atom Trefl Sopot takımları Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

11- Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Avusturya'nın Hot Volleys takımıyla karşılaşacak.

12- Yargıtay tarafından şike davasındaki cezaları onanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, tatilde bulunduğu Fransa'dan dönmesi bekleniyor.

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