Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Türkiye'nin yurt dışındaki tüm büyükelçilerinin katılımıyla her yıl düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın altıncısı başlıyor.

- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ile AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, katılımcılara hitap edecek.

- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki büyükelçiler, Anıtkabir'i ziyaret edecek. Davutoğlu, konferansın açılış konuşmasını yapacak.

- Davutoğlu'nun, Dışişleri Bakanlığı ailesiyle bir araya geleceği akşam yemeğine İslam İşbirliği Teşkilatının önceki Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu da katılacak.

2- TBMM Başkanı Çiçek, Tunus Büyükelçisi Muhammed Salah Tekaya'yı kabul edecek.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i kabul edecek.

- Bakanlar Kuruluna başkanlık edecek Erdoğan, partisinin genel merkezindeki MYK toplantısına katılacak.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, JW Marriott Ankara Otelde hukukçularla kahvaltıda bir araya gelecek.

5- TBMM Adalet Komisyonu, HSYK'ya ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı yargı paketi teklifini görüşmeye devam edecek.

6- Eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron için cenaze töreni düzenlenecek.

7- Türkiye İstatistik Kurumu 2013 Kasım ayı süt ve süt ürünleri üretimi ile kümes hayvancılığı üretim istatistiklerini açıklayacak.

8- FIFA Altın Top ödül töreni İsviçre'de yapılacak.

9- Sezonun ilk "grand slam" tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ana tablo maçları başlayacak.

10- Dünya Buz Hokeyi 20 Yaş Altı 3. Klasman Şampiyonası'nda Belçika-Yeni Zelanda, Bulgaristan-Meksika ve Türkiye-Güney Afrika maçları yapılacak.